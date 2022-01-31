Верстка Landing-page

$1500, 2 недели. Подробности и дизайн кандидатам. Страницы очень похожи. По сути, там 3 сраницы, с которых компоненты копируются на другие. Есть код очень похожего проекта, половину которого можно просто скопировать. Срок краткий, так как предыдущий фрилансер использовал ...