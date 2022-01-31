Верстка Landing-page

$50
HTML-версткаЗакрыт62 заявки1639 просмотров
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Нужно сверстать Landing-page, сделать адаптивную верстку, кроссбраузерную, проверить на валидацию, семантически правильно оформить , все файлы минифицировать, PageSpeed не менее 90, и добавить небольшие анимации! Макет и больше деталей cкину в личку!

2 года назад
alexkrych
40 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
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