Личный сайт: https://ilyabelevcev.com/
80% успеха - это появиться в нужном месте в нужное время.(c)Вуди Аллен
?Для меня очень важно предоставить
хорошую лучшую услугу на рынке!
Я стараюсь предоставить максимально удобную и качественную услугу своему клиенту и хочу, чтобы он остался доволен проделанной работой. Именно поэтому работая со мной вы сможете экономить.
"Что я буду экономить?" - спросите вы.
Мой ответ:
Свои нервные клетки. Абсолютно все пожелания и просьбы не структурного характера по доработке сайта уже включены в стоимость работы. Исправлю мелкие недочеты или внесу необходимые правки в дизайн по ходу работы без лишних споров и вопросов.
Свои финансы. Учитывая тот факт, что я разрабатываю качественную адаптивную вёрстку вашего сайта на основе Десктоп версии, то вам не придется думать о лишних тратах бюджета на дополнительные макеты дизайна.
Как со мной связаться?:
Вконтакте: https://vk.com/ilyabelevcev??
Telegram: @ilyabelevcev?
E-mail: [email protected]
Я несу ответственность за свою работу:
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- не беру предоплату(в индивидуальном порядке обсуждается с заказчиком)
- стараюсь отвечать на сообщения сразу после прочтения
Род занятий в общем:
- Вёрстка только валидная, кроссбраузерная
- Верстаю из PSD, Figma
- Адаптивность
- CSS3\JS анимации
- Только чистый и понятный код
Технологии:
HTML5(при необходимости использую PUG)/CSS3,SAAS,Git,GitHub,БЭМ,JavaScript,JQuery,Flexbox,Gulp
?Практически в начале я написал, что очень хочу, что бы мой клиент остался доволен проделанной работой, поэтому я предоставляю гарантию на свою вёрстку. В течение двух недель после передачи архива с результатом я бесплатно исправлю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы.
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