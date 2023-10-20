🔥Доступная, удобная и кроссбраузерная вёрстка вашего сайта с использованием БЭМ,HTML5/CSS3,Sass, JavaScript, JQuery, Flexbox,Gulp

Личный сайт: https://ilyabelevcev.com/



80% успеха - это появиться в нужном месте в нужное время.(c)Вуди Аллен

?Для меня очень важно предоставить хорошую лучшую услугу на рынке!

Я стараюсь предоставить максимально удобную и качественную услугу своему клиенту и хочу, чтобы он остался доволен проделанной работой. Именно поэтому работая со мной вы сможете экономить.

"Что я буду экономить?" - спросите вы.

Мой ответ:

Свои нервные клетки. Абсолютно все пожелания и просьбы не структурного характера по доработке сайта уже включены в стоимость работы. Исправлю мелкие недочеты или внесу необходимые правки в дизайн по ходу работы без лишних споров и вопросов.

Свои финансы. Учитывая тот факт, что я разрабатываю качественную адаптивную вёрстку вашего сайта на основе Десктоп версии, то вам не придется думать о лишних тратах бюджета на дополнительные макеты дизайна.

Как со мной связаться?:

Я несу ответственность за свою работу:

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- не беру предоплату(в индивидуальном порядке обсуждается с заказчиком)

- стараюсь отвечать на сообщения сразу после прочтения

Род занятий в общем:

- Вёрстка только валидная, кроссбраузерная

- Верстаю из PSD, Figma

- Адаптивность

- CSS3\JS анимации

- Только чистый и понятный код

Технологии:

HTML5(при необходимости использую PUG)/CSS3,SAAS,Git,GitHub,БЭМ,JavaScript,JQuery,Flexbox,Gulp

?Практически в начале я написал, что очень хочу, что бы мой клиент остался доволен проделанной работой, поэтому я предоставляю гарантию на свою вёрстку. В течение двух недель после передачи архива с результатом я бесплатно исправлю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы.