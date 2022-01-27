Занимаюсь разработкой сайтов под ключ, в это входит индивидуальный дизайн, верстка, интеграция верстки с CMS, хостинг + домен + базовое наполнение

Молодой креативный веб-разработчик! Люблю жизнь и Бога! Люблю велоспорт и много чего еще!)