georgio144

Георгий georgio144

 
35 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Занимаюсь разработкой сайтов под ключ, в это входит индивидуальный дизайн, верстка, интеграция верстки с CMS, хостинг + домен + базовое наполнение

Молодой креативный веб-разработчик! Люблю жизнь и Бога! Люблю велоспорт и много чего еще!)

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Отзывы заказчиков

moya-oborona
Олимпов 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$134
10 баллов
3 года назад
Заполнение магазина Opencart - 500 товаров.
Opencart
Всё прошло хорошо. Георгий делает работу быстро. Были ошибки, но всё было так же быстро исправлено. Могу рекомендовать исполнителя к сотрудничеству.
Александр очень хороший заказчик. Четко описал задачу и оплатил все в срок
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