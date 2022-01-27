Занимаюсь разработкой сайтов под ключ, в это входит индивидуальный дизайн, верстка, интеграция верстки с CMS, хостинг + домен + базовое наполнение
Молодой креативный веб-разработчик! Люблю жизнь и Бога! Люблю велоспорт и много чего еще!)
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Отзывы заказчиков
$134
10 баллов
3 года назад
Opencart
Всё прошло хорошо. Георгий делает работу быстро. Были ошибки, но всё было так же быстро исправлено. Могу рекомендовать исполнителя к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Александр очень хороший заказчик. Четко описал задачу и оплатил все в срок