Верстальшик сайтов (HTML, CSS, SCSS, JS, Jquery) DecBase - Первый проект лендинг на Bootstrap (efkos.github.io/Lending_Decbase/src/) ссылка на проект Game_Landing - Учимся работать с Flexbox (efkos.github.io/Game_Landing/src/) ссылка на проект PrimeOne - Учимся красиво и правильно верстать, аккуратный читаемый код (efkos.github.io/primeOne/index.html) ссылка на проект Bycicle - Крутой лендинг гибкий и адаптивный готовый проект (efkos.github.io/Bycicle/index.html) ссылка на проект

Я против войны в Украине !