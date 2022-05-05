Верстальшик сайтов (HTML, CSS, SCSS, JS, Jquery)
DecBase - Первый проект лендинг на Bootstrap (efkos.github.io/Lending_Decbase/src/) ссылка на проект
Game_Landing - Учимся работать с Flexbox (efkos.github.io/Game_Landing/src/) ссылка на проект
PrimeOne - Учимся красиво и правильно верстать, аккуратный читаемый код (efkos.github.io/primeOne/index.html) ссылка на проект
Bycicle - Крутой лендинг гибкий и адаптивный готовый проект (efkos.github.io/Bycicle/index.html) ссылка на проект
Я против войны в Украине!
Портфолио
- GoCorona - Одностраничный сайт17 просмотров
- Relvise - Одностраничный сайт12 просмотров
- Polina Antsifirova - Сайт-портфолио по заказу26 просмотров
- Bycicle - Крутой лендинг гибкий и адаптивный17 просмотров
- PrimeOne - адаптивная верстка10 просмотров
- Game_Landing - Адаптивная верстка с Flexbox10 просмотров
- DecBase - проект лендинг на Bootstrap без адаптива12 просмотров