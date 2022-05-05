EfKos

Константин EfKos

 
36 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Верстальшик сайтов (HTML, CSS, SCSS, JS, Jquery)

DecBase - Первый проект лендинг на Bootstrap (efkos.github.io/Lending_Decbase/src/) ссылка на проект

Game_Landing - Учимся работать с Flexbox (efkos.github.io/Game_Landing/src/) ссылка на проект

PrimeOne - Учимся красиво и правильно верстать, аккуратный читаемый код (efkos.github.io/primeOne/index.html) ссылка на проект

Bycicle - Крутой лендинг гибкий и адаптивный готовый проект (efkos.github.io/Bycicle/index.html) ссылка на проект