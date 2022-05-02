HTML-верстка/программирование-JS/React/ и др.

Приветствую! Я Вэб-разработчик c опытом более 2-х лет. Выполняю кроссбраузерную и адаптивную верстку сайтов (под мобильные приложения, планшеты, декстопы). Пишу скрипты на JS для уже сущетсвующих сайтов, оживляю верстку. Разбираюсь в редакторе Figma. Развиваюсь в новых технологиях и не ограничиваюсь одним стеком. Буду рад сотрудничеству.