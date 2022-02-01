Нужно сделать как на картинке

Внести изменения в верстку на готовом сайте. Поехала верстка
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Здравствуйте! Есть работа, меньше чем на час.
Нужно сделать положение объектов примерно так как на картинке. При помощи css transform.
Прежде всего рассматриваю варианты которые будут готовы уже сегодня, и с оптимальной ценой.
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