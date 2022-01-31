Создание HTML+CSS страниц

Существует сайт на React (https://topiar.ua). Необходимо весь контент (текст, фото, микроразметка, метаданные, внутренние ссылки и т.д.) со страниц на React перенести на html страницы с сохранением URL. Полное ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1zBsguSgPiSleY33dMlsBZ62UkBEyxWPR-Adqih3YVUk/edit#heading=h.hj8eq27vcim6Сверстать необходимо не весь сайт, а только 3 страницы:

ВАЖНО! Нет возможности предоставить дизайн, контент нужно вытягивать из существующего сайта.Загружать изменения на сайт не нужно, это сделают разработчики.