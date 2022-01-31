Создание HTML+CSS страниц

Здравствуйте! Есть работа, меньше чем на час. Нужно сделать положение объектов примерно так как на картинке. При помощи css transform. Прежде всего рассматриваю варианты которые будут готовы уже сегодня, и с оптимальной ценой.
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Существует сайт на React (https://topiar.ua). Необходимо весь контент (текст, фото, микроразметка, метаданные, внутренние ссылки и т.д.) со страниц на React перенести на html страницы с сохранением URL. Полное ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1zBsguSgPiSleY33dMlsBZ62UkBEyxWPR-Adqih3YVUk/edit#heading=h.hj8eq27vcim6Сверстать необходимо не весь сайт, а только 3 страницы:
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