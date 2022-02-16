Верстка сайта и посадка на WP по макету

$100
HTML-версткаЗавершен21 заявка1383 просмотра
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Во вложении дизайн сайта, мобильная и десктопная версия. Есть макет в фигме. Нужно сделать верстку и натяжку на вордпресс. Сами переключалки меню должны работать так как отрисован в макете и наполняться меню должно из админки.

Верстка сайта
2 года назад
guest_16436936477613
2 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Nikita1989
Никита 
34 годаКанада
3 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$130
3 дня
RUBWMZ
Спасибо большое Никите. Реализовал верстку и натяжку по макету из figma + написал сложный калькулятор на js. Всегда был на связи, оперативно отвечал на вопросы. Рекомендую к сотрудничеству. Буду обращаться еще.
Отличный заказчик, тз дал нормально, работа прошла отлично, спасибо за сотрудничество.
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