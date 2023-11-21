Разработаю - HTML5 игру, Сверстаю LandingPage, сайт, блок. HTML5 | CSS | JavaScript | React | Phaser.js

Приветствую Вас на странице моего профиля!

Я фронтенд разработчик с опытом разработки более года.

Используемые технологии, знания, умения:

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О работе:

обязательно тестирую свои работы на реальных устройствах, в том числе IOS.

обязательно тестирую свою верстку с помощью валидаторов.

Условия работы и гарантии:

работаю без предоплаты;

соблюдаю сроки - ценю свое и ваше время;

качество работы - в работе использую технологии в которых твердо уверен;

в течение одного месяца после передачи архива с готовой версткой, бесплатно исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены.