Daniil86

Игорь Daniil86

 
37 летБеларусь/Брест
2 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Разработаю - HTML5 игру, Сверстаю LandingPage, сайт, блок. HTML5 | CSS | JavaScript | React | Phaser.js

Приветствую Вас на странице моего профиля!

Я фронтенд разработчик с опытом разработки более года. 

Используемые технологии, знания, умения:

  • HTML 5

  • CSS3

  • JavaScript

  • React

  • Phaser.js

  • PHP 7.4 и выше

  • MySQL 8.0

  • Flexbox / Grid

  • GSAP анимации

  • Методология BEM

  • Сборщики Gulp / Webpack

  • PerfectPixel

  • Иконочный шрифт

  • SVG-спрайты

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О работе:

  • разработка HTML5 игр,  верстка сайтов - адаптивно, кроссбраузерно, валидно;

  • фиксированная / резиновая / адаптивная верстка;

  • CSS3 / JS анимация ;

  • обязательно тестирую свою верстку с помощью валидаторов.

  • обязательно тестирую свои работы на реальных устройствах, в том числе IOS.

Условия работы и гарантии:

  • работаю без предоплаты;

  • соблюдаю сроки - ценю свое и ваше время;

  • качество работы - в работе использую технологии в которых твердо уверен;

  • в течение одного месяца после передачи архива с готовой версткой, бесплатно исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены.

  • online с 9:00 до 21:00 по мск;

Образование:

Высшее техническое

Связь:

PHPJavascriptMySQLВерстка сайтаHTMLCSSiOSReactGulp
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