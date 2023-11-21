Приветствую Вас на странице моего профиля!
Я фронтенд разработчик с опытом разработки более года.
Используемые технологии, знания, умения:
HTML 5
CSS3
JavaScript
React
Phaser.js
PHP 7.4 и выше
MySQL 8.0
Flexbox / Grid
GSAP анимации
Методология BEM
Сборщики Gulp / Webpack
PerfectPixel
Иконочный шрифт
SVG-спрайты
Связаться со мной:
e-mail: [email protected]
telegramm: dan_igo
О работе:
разработка HTML5 игр, верстка сайтов - адаптивно, кроссбраузерно, валидно;
фиксированная / резиновая / адаптивная верстка;
CSS3 / JS анимация ;
обязательно тестирую свою верстку с помощью валидаторов.
обязательно тестирую свои работы на реальных устройствах, в том числе IOS.
Условия работы и гарантии:
работаю без предоплаты;
соблюдаю сроки - ценю свое и ваше время;
качество работы - в работе использую технологии в которых твердо уверен;
в течение одного месяца после передачи архива с готовой версткой, бесплатно исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены.
online с 9:00 до 21:00 по мск;
Образование:
Связь:
e-mail: [email protected]
telegramm: dan_igo
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