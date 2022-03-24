✪ Удобные и адаптивные сайты ✪ Предоставление работы в срок ✪ HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery

Моя задача - выполнить Ваш заказ за лучшую цену на рынке

Сотрудничая со мной Вы:

Экономите деньги. Предоставляю услуги по оптимальной цене.

Предоставляю услуги по оптимальной цене. Экономите время. Заказ будет предоставлен не позже назначенного срока.

Заказ будет предоставлен не позже назначенного срока. Можете не переживать за брак. Присутствует гарантия*.

После передачи Вам архива с версткой в течении 7 дней я бесплатно исправлю свои ошибки, допущенные при приеме работы или были не замечены при выдаче заказа.

Связаться со мной:

Целеустремленность. Всегда довожу проект до конца.

Всегда довожу проект до конца. Надежность. Работа с предоставлением гарантии, работаю без предоплаты.

Работа с предоставлением гарантии, работаю без предоплаты. Собранность. Готов преступить прямо сейчас.

Готов преступить прямо сейчас. Настоящее портфолио. При необходимости предоставлю исходные файлы.

Верстка кроссбраузерная, валидная. Чистый и легко читаемый код.

CSS3/JS анимация сайтов.

Адаптация сайтов.

Ход работы:

Оценка заказа. Оценка сложности и расчёт сроков.

Оценка сложности и расчёт сроков. Выполнение. Выполнение заказа к сроку.

Выполнение заказа к сроку. Тестирование. Тестирование работы.

Тестирование работы. Оплата. Оплата выполненной услуги.

Оплата выполненной услуги. Передача. Передача готовой работы.