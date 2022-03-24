Antonbulyukh

Антон Antonbulyukh

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
&#10026; Удобные и адаптивные сайты &#10026; Предоставление работы в срок &#10026; HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery

Моя задача - выполнить Ваш заказ за лучшую цену на рынке

Сотрудничая со мной Вы:

  • Экономите деньги. Предоставляю услуги по оптимальной цене.
  • Экономите время. Заказ будет предоставлен не позже назначенного срока.
  • Можете не переживать за брак. Присутствует гарантия*.
Гарантия. После передачи Вам архива с версткой в течении 7 дней я бесплатно исправлю свои ошибки, допущенные при приеме работы или были не замечены при выдаче заказа.

Связаться со мной:

Почему я:

  • Целеустремленность. Всегда довожу проект до конца.
  • Надежность. Работа с предоставлением гарантии, работаю без предоплаты.
  • Собранность. Готов преступить прямо сейчас.
  • Настоящее портфолио. При необходимости предоставлю исходные файлы.
Чем занимаюсь:

  • Верстка кроссбраузерная, валидная. Чистый и легко читаемый код.
  • CSS3/JS анимация сайтов.
  • Адаптация сайтов.

Ход работы:

  • Оценка заказа. Оценка сложности и расчёт сроков.
  • Выполнение. Выполнение заказа к сроку.
  • Тестирование. Тестирование работы.
  • Оплата. Оплата выполненной услуги.
  • Передача. Передача готовой работы.
Способы оплаты услуги:

  • Перевод путем банковской транзакции.
  • Qiwi