✪ Удобные и адаптивные сайты ✪ Предоставление работы в срок ✪ HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery
Моя задача - выполнить Ваш заказ за лучшую цену на рынке
Сотрудничая со мной Вы:
- Экономите деньги. Предоставляю услуги по оптимальной цене.
- Экономите время. Заказ будет предоставлен не позже назначенного срока.
- Можете не переживать за брак. Присутствует гарантия*.
Связаться со мной:
- E-mail. [email protected]
- Личные сообщения.
- Целеустремленность. Всегда довожу проект до конца.
- Надежность. Работа с предоставлением гарантии, работаю без предоплаты.
- Собранность. Готов преступить прямо сейчас.
- Настоящее портфолио. При необходимости предоставлю исходные файлы.
- Верстка кроссбраузерная, валидная. Чистый и легко читаемый код.
- CSS3/JS анимация сайтов.
- Адаптация сайтов.
Ход работы:
- Оценка заказа. Оценка сложности и расчёт сроков.
- Выполнение. Выполнение заказа к сроку.
- Тестирование. Тестирование работы.
- Оплата. Оплата выполненной услуги.
- Передача. Передача готовой работы.
- Перевод путем банковской транзакции.
- Qiwi
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