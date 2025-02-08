Качественная и быстрая верстка сайтов!
Привет! 👋
Меня зовут Марта, я начинающий фрилансер, поэтому отзывов пока еще нет, но уверяю, что работа будет на совесть, качественно и быстро. Есть опыт работы верстальщиком в компании.
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Моё резюме:
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Имею отличные знания в:
- HTML5
- Pixel Perfect
- WordPress
- CSS3, SASS, SCSS
- Flexbox
- Grid
- JavaScript, jQuery
- Технологии БЭМ
- Кроссбраузерной верстке
- Адаптивной верстке
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📞 Со мной можно связаться:
- Telegram: https://t.me/pochkaa
- Viber: +380971407938
- WhatsApp: Тут!
Портфолио
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