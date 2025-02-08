Качественная и быстрая верстка сайтов!

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Привет! 👋

Меня зовут Марта, я начинающий фрилансер, поэтому отзывов пока еще нет, но уверяю, что работа будет на совесть, качественно и быстро. Есть опыт работы верстальщиком в компании.

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﻿Моё резюме:

https://martucia.github.io/

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 Имею отличные знания в:﻿

- HTML5

- Pixel Perfect

- WordPress

- CSS3, SASS, SCSS

- Flexbox

- Grid

- JavaScript, jQuery

- Технологии БЭМ

- Кроссбраузерной верстке

- Адаптивной верстке

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📞﻿ Со мной можно связаться:

- Telegram: https://t.me/pochkaa

- Viber: +380971407938

- WhatsApp: Тут!