Html формы и IP отправителя

HTML-версткаЗакрыт5 заявок625 просмотров
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в разные input html формы надо вставить все возможные данные об отправителе:

ip адрес

с какого девайса сидит

с какого браузера

HTML
2 года назад
mixfightpride
Артур 
31 годМолдова
10 лет в сервисе
Был
12 дней назад