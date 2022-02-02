Верстка и натяжка wordpress/yii2

HTML-версткаЗакрыт13 заявок6378 просмотров
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Требуется оптимизация верстки (переход на блочную верстку) уже готового дизайна работающего проекта на wordpress/yii2.

Техническое задание https://www.notion.so/arkess/CSS-4cc8871da1d4439688303c0149da9da7

От вас ожидаю приблизительные сроки выполнения задачи, вопросы по заданию, оценка.

Опыт работы важен.

WordPress
2 года назад
Logitechh
Иван 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
13 дней назад