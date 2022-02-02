Верстка сайта

HTML-версткаЗавершен14 заявок613 просмотров
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Необходимо сверстать сайт

Верстка сайта
2 года назад
ggpa
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Bekmirzo
21 годУзбекистан
2 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$370
10 дней
Бек - отличный исполнитель - очень приятно работать)
С Антоном это уже далеко не первый проект, заказчик ответственный и понимающий. Также через него можно с дизайнерами работать, что освобождает время от настроек изображений и svg файлов, что в свою очередь позволяет лучше сконцентрироваться на вёрстке. В общем надеюсь будем сотрудничать и дальше!
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