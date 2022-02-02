Верстка сайта

С Антоном это уже далеко не первый проект, заказчик ответственный и понимающий. Также через него можно с дизайнерами работать, что освобождает время от настроек изображений и svg файлов, что в свою очередь позволяет лучше сконцентрироваться на вёрстке. В общем надеюсь будем сотрудничать и дальше!