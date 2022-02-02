Сверствать 4 страницы, используя Telerik контролы

Дизайнер сделал сайт в фигме

design

Нужно все сверстать, используя Telerik контролы.

Мы пишем на технологии Asp.net web forms, соотвестветнно контролы для этой технологии вот эти:

https://www.telerik.com/products/aspnet-ajax.aspx

Это серверные контролы.

Скорее всего,вам нужно будет их утановить(trial) в Visual Studio.

Меню, шапка повторяется на всех страницах, сотвественно они должны быть в master page.

У конролов есть множество скинов, нужно использовать тот который больше подходит по дизайну, и может для него подкорректировать стили чтобы выглядело так как в фигме.

Разметка должна быть чистой, аккуратно и логичной, с понятными названиями классов и комментариями - это будет проверятся.

Предпочтение отдаем людям 1. опытным 2. работавшим с asp.net web forms и telerik контролами - но это необязательное условие.

Там 4 страницы - логин, дашбоард, лист-страница с гридом и страница редактирования.