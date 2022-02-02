Сверствать 4 страницы, используя Telerik контролы

Сайт состоит из 6 главных страниц ( размер страницы не больше 5 экранов ) , максимально простого дизайна , картинки и текст . И 6 маленьких ( в 2 экрана ) страниц однотипных , полностью ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайнер сделал сайт в фигме
Нужно все сверстать, используя Telerik контролы.
Мы пишем на технологии Asp.net web forms, соотвестветнно контролы для этой технологии вот эти:
https://www.telerik.com/products/aspnet-ajax.aspx
Это серверные контролы.
Скорее всего,вам нужно будет их утановить(trial) в Visual Studio.
Меню, шапка повторяется на всех страницах, сотвественно они должны быть в master page.
У конролов есть множество скинов, нужно использовать тот который больше подходит по дизайну, и может для него подкорректировать стили чтобы выглядело так как в фигме.
Разметка должна быть чистой, аккуратно и логичной, с понятными названиями классов и комментариями - это будет проверятся.
Предпочтение отдаем людям 1. опытным 2. работавшим с asp.net web forms и telerik контролами - но это необязательное условие.
Там 4 страницы - логин, дашбоард, лист-страница с гридом и страница редактирования.
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