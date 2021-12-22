Требуется сверстать 4 страницы сайта, используя Telerik контролы для ASP.NET Web Forms. Основные страницы: логин, дашбоард, лист с гридом и страница редактирования. Дизайн предоставлен в Figma. Контролы должны быть установлены в Visual Studio, разметка должна быть чистой и логичной с понятными названиями классов и комментариями.
- HTML-верстка1 исполнительЗакрыт3 года назад
- $480
Требуется редизайн сайта с типовыми страницами: логин, дашбоард, страница с гридом и всплывающее окно. Необходим современный и свежий дизайн. Используются контролы Telerik, менять их не планируется. Открыты к сотрудничеству с дизайнерами и front-end разработчиками. Возможность дальнейшей работы по другим страницам при успешном выполнении.Завершен3 года назад
Требуется редизайн сайта с акцентом на свежий и современный вид для страниц логина, дашборда, грида и всплывающего окна. Используйте контролы Telerik без изменений. Возможна работа как для дизайнеров, так и для front-end разработчиков. Прилагаются скриншоты и примеры дизайна для вдохновения.Завершен3 года назад
Требуется редизайн сайта с акцентом на создание современного и свежего дизайна для логин страницы, дашбоарда, страницы с гридом и всплывающего окна. Контролы остаются прежними - Telerik. Возможна работа как для дизайнера, так и для Front-end разработчика. Прилагаются скриншоты для вдохновения.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется редизайн сайта с однотипными страницами. Необходимо разработать новый дизайн для страниц логина, дашборда, страницы с гридом и всплывающего окна, используя контролы Telerik. Скрины приложения прилагаются. Возможна постоянная работа для Front-end разработчика или сотрудничество с дизайнером, предлагающим свежие идеи.Завершен3 года назад
Необходим редизайн сайта с акцентом на современные и свежие решения для страниц логина, дашбоарда, страницы с гридом и всплывающего окна. Используются контролы Telerik, менять их не планируется. Скрины и примеры дизайна прилагаются. Возможна постоянная работа для front-end разработчика или отдельного дизайнера, если предложенный дизайн будет одобрен.Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт3 года назад