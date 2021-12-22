borzenkov

Евгений borzenkov

 
41 год
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$480
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
6
безопасных платежей

  • Сверствать 4 страницы, используя Telerik контролы

    Требуется сверстать 4 страницы сайта, используя Telerik контролы для ASP.NET Web Forms. Основные страницы: логин, дашбоард, лист с гридом и страница редактирования. Дизайн предоставлен в Figma. Контролы должны быть установлены в Visual Studio, разметка должна быть чистой и логичной с понятными названиями классов и комментариями.

    ASP.NETFigmaNode.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Редизайн сайта

    $480

    Требуется редизайн сайта с типовыми страницами: логин, дашбоард, страница с гридом и всплывающее окно. Необходим современный и свежий дизайн. Используются контролы Telerik, менять их не планируется. Открыты к сотрудничеству с дизайнерами и front-end разработчиками. Возможность дальнейшей работы по другим страницам при успешном выполнении.

    ASP.NET
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Редизайн сайта - для Максима

    Требуется редизайн сайта с акцентом на свежий и современный вид для страниц логина, дашборда, грида и всплывающего окна. Используйте контролы Telerik без изменений. Возможна работа как для дизайнеров, так и для front-end разработчиков. Прилагаются скриншоты и примеры дизайна для вдохновения.

    ASP.NET
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Радизайн сайта

    Требуется редизайн сайта с акцентом на создание современного и свежего дизайна для логин страницы, дашбоарда, страницы с гридом и всплывающего окна. Контролы остаются прежними - Telerik. Возможна работа как для дизайнера, так и для Front-end разработчика. Прилагаются скриншоты для вдохновения.

    ASP.NET
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Редизайн сайта

    Требуется редизайн сайта с однотипными страницами. Необходимо разработать новый дизайн для страниц логина, дашборда, страницы с гридом и всплывающего окна, используя контролы Telerik. Скрины приложения прилагаются. Возможна постоянная работа для Front-end разработчика или сотрудничество с дизайнером, предлагающим свежие идеи.

    ASP.NET
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Редизайн сайта, концепция дизайна.

    Необходим редизайн сайта с акцентом на современные и свежие решения для страниц логина, дашбоарда, страницы с гридом и всплывающего окна. Используются контролы Telerik, менять их не планируется. Скрины и примеры дизайна прилагаются. Возможна постоянная работа для front-end разработчика или отдельного дизайнера, если предложенный дизайн будет одобрен.

    ASP.NET
    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

AlexLosev
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$175
10 баллов
3 года назад
Редизайн сайта
ASP.NET
Сотрудничеством доволен. Быстрые коммуникации и оплата, умение выслушать исполнителя. Рекомендую и с удовольствием продолжу сотрудничество.
Александр, подошел к делу очень серьезно. Сделал работу качественно и в срок. Сделал много дельных предложений, и правки о которых я просил. Всем рекомендую работать с Александром!
Ответный отзыв
thefrest
Виталик 
30 лет
4 года в сервисе
Был
2 часа назад
$480
10 баллов
3 года назад
Редизайн сайта
ASP.NET
Евгений супер-заказчик и просто хороший человек. Отличная постановка задачи. Всегда на связи, понятно и доходчиво все объясняет. Оплата тоже в срок и как договаривались. Только наилучшие рекомендации! И сам с удовольствием помогу еще с другими проектами. Спасибо! 👍🏻
Виталий отличный дизайнер. Рекомендую с ним сотрудничать. Работу выполнил качественно и в оговоренный срок. В общении - приятный парень, будем с ним работать дальше.
Ответный отзыв
Elite227
Максим 
23 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$120
10 баллов
3 года назад
Редизайн сайта - для Максима
ASP.NET
Отличный заказчик! Рекомендую к сотрудничеству!
Коммуникабельный, работает быстро, рекомендую.
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