Евгений супер-заказчик и просто хороший человек. Отличная постановка задачи. Всегда на связи, понятно и доходчиво все объясняет. Оплата тоже в срок и как договаривались. Только наилучшие рекомендации! И сам с удовольствием помогу еще с другими проектами. Спасибо! 👍🏻