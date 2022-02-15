Вёртка сайта ESG

HTML-версткаЗавершен1 заявка86 просмотров
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Вёртка нового проекта:

Ссылка на шрифт: https://fonts.google.com/specimen/Montserrat?query=monts

Ссылка на проект: https://www.figma.com/file/TNDIos4nKhnyr3FO48Z8o1/%D0%95%D0%92%D0%9C-ESG?node-id=0%3A1

ТЗ, если нужно: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hOY8F_n3v7mtDNoFZuQp_l18uZS9gRYziA5BLwfu3f0/edit?usp=sharing

Комментарии:

1. Страницу "Команда" берём из "Макеты 1":

https://skr.sh/sCK7REcAYUX?a

2. Страница "Клиенты" берём из "Макеты 1":

https://skr.sh/sCKuAH7QtW0?a

3. По странице "новости", возможно, будут дополнения:

https://skr.sh/sCKKlTmupPB?a - верстаем последней

4. Не отрисованы модальные окна, которые видим после успешной отправки форм с сайта - они в работе, завтра (в пятницу) должны быть

Вопрос:

во вкладке "письма" находится письма.получаемые отправителями форм на почту (рассылка). Вы умеете такие верстать? Там есть ряд особенностей. Если нет - отдам их профильному специалисту.

Файл: для верстки.rar (нам передали, для удобства работы - иконки, логотипы)

2 года назад
myhomekrdru
Дмитрий 
47 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
NazarBog
17 летУкраина
2 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$250
10 дней
RUBUAHWMZ
Как всегда - отличная работа, выполненная качественно и в срок. Буду обращаться ещё.
Отличный заказчик!!! Как всегда интересные проекты)
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