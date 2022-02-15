Вёртка сайта ESG

Есть макеты https://dropmefiles.com/2Pwrb Они очень простые. Необходимо качественно сверстать. Адаптивно и пиксель перфект. Бюджет 4000р. Исполнитель желатеьно с Украины и только с отзывами
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вёртка нового проекта:
Ссылка на шрифт: https://fonts.google.com/specimen/Montserrat?query=monts
Ссылка на проект: https://www.figma.com/file/TNDIos4nKhnyr3FO48Z8o1/%D0%95%D0%92%D0%9C-ESG?node-id=0%3A1
ТЗ, если нужно: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hOY8F_n3v7mtDNoFZuQp_l18uZS9gRYziA5BLwfu3f0/edit?usp=sharing
Комментарии:
1. Страницу "Команда" берём из "Макеты 1":
2. Страница "Клиенты" берём из "Макеты 1":
3. По странице "новости", возможно, будут дополнения:
https://skr.sh/sCKKlTmupPB?a - верстаем последней
4. Не отрисованы модальные окна, которые видим после успешной отправки форм с сайта - они в работе, завтра (в пятницу) должны быть
Вопрос:
во вкладке "письма" находится письма.получаемые отправителями форм на почту (рассылка). Вы умеете такие верстать? Там есть ряд особенностей. Если нет - отдам их профильному специалисту.
Файл: для верстки.rar (нам передали, для удобства работы - иконки, логотипы)
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