Отличный заказчик, интерестный проект авиабилетов. Была разработаная система покупки билеов. Много нюансов пришлось обсуждать во время работы это связано с стороним API. Руслан всегда на связи и готов обсуждать любые вопросы по работе и это большой Плюс и он правда разбирается в проекте не только как менеджер но и как программист. Оплата четко по договоренности были доп работы которые так же оплатились. 5 из 5. Рекомендую!