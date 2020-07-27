hrusich

Руслан hrusich

 
27 летКазахстан/Астана
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$370
выплачено фрилансерам
40%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Front-end админ панели (одна роль) на Angular.js

    $1000

    Есть полный дизайн админ-панели, нужно сделать фронт-энд часть одной роли, отмеченной в дизайне по названию страниц DISPATCHER (с возможностью масштабирования к другим ролям в дальнейшем и их поддержки, доработки новых фич - постоянное сотрудничество).[url=https://www.figma.com/file/LCJOMuExx5wxrJG3LeM784/SOLAI-WEBLANCER]https://www.figma.com/file/LCJOMuExx5wxrJG3LeM784/SOLAI-WEBLANCER[/url] - ...

    Angular
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Front-end админ панели (одна роль) на React.js/Vue.js

    $1000

    Есть полный дизайн админ-панели, нужно сделать фронт-энд часть одной роли, отмеченной в дизайне по названию страниц DISPATCHER (с возможностью масштабирования к другим ролям в дальнейшем и их поддержки, доработки новых фич - постоянное сотрудничество). https://www.figma.com/file/LCJOMuExx5wxrJG3LeM784/SOLAI-WEBLANCER - ...

    Vue.jsReact.js
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Верстка HTML+CSS

    $150

    Всем доброго дня! Необходимо исполнить верстку готового в фигме дизайна. Требуется качественный ровный код, с переиспользованием классов (если есть кнопка primary, то на всех страницах где есть такая же кнопка нужно использовать класс primary). Также обязательно ...

    HTMLCSSFigma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Доработать несколько функций для сайта покупки авиабилетов

    [b]Нужен FullStack программист![/b] [b]Техническое задание на доработку Lokoplane.kz [/b]ТЗ с картинками по ссылке [url=https://docs.google.com/document/d/1yWwn15de8_BmUcspIq1GGoYrOoKigiS-5oeJo6FFCIc/edit]https://docs.google.com/document/d/1yWwn15de8_BmUcspIq1GGoYrOoKigiS-5oeJo6FFCIc/edit[/url] Сайт работает на PHP+Laravel, есть немного Vue.js при выводе билетов в результатах поиска. [i]1) отправка маршрутной квитанции[/i] Необходимо написать свою отправку Email клиенту с данными по купленному ...

    PHPLaravelHTMLVue.js
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработать 6 landing page для компании AR/VR

    $300

    Добрый день! Необходимо по указанному ТЗ разработать 6 landing-страниц. Общие требованияНазначение сайта: продвижение и продажа продуктов компании, ознакомление с деятельностью и направлениями.Требования к графическому дизайну: Каждая страница сайта - это полноценный продающий лендинг с собственным дизайном, ...

    PHPJavascriptHTMLCSSTildaWixamoCRM
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Доработать сайт на Laravel

    $350

    На данный момент существует сайт lokoplane.kz, который разрабатывается для купли-продажи авиа-билетов. При этом поиск, бронирование и получение билета работают через предоставляемый третьей компанией API. Веб-ресурс на стадии готовности в 60-70%, подключение к АПИ есть, поиск ...

    PHPJavascriptLaravel
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
Mau0HeZ
31 годРоссия
4 года в сервисе
Был
месяц назад
$70
10 баллов
2 года назад
Верстка HTML+CSS
Отличный заказчик. Чёткое ТЗ, постоянная коммуникация, быстрый фидбек, своевременная оплата. Однозначно рекомендую!
Исполнитель подошел к выполнению работы очень ответственно и креативно. Страницы были заверстаны быстро и, главное, продуманно для легкой интеграции с бэк-энд частью, что редко встречается среди исполнителей верстки.
Ответный отзыв
dij0990
Денис 
33 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$700
10 баллов
3 года назад
Доработать сайт на Laravel
Отличный заказчик, интерестный проект авиабилетов. Была разработаная система покупки билеов. Много нюансов пришлось обсуждать во время работы это связано с стороним API. Руслан всегда на связи и готов обсуждать любые вопросы по работе и это большой Плюс и он правда разбирается в проекте не только как менеджер но и как программист. Оплата четко по договоренности были доп работы которые так же оплатились. 5 из 5. Рекомендую!
Отработал отлично и в срок! Рекомендую! Главное, что всегда можно найти компромисс.
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