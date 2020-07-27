Есть полный дизайн админ-панели, нужно сделать фронт-энд часть одной роли, отмеченной в дизайне по названию страниц DISPATCHER (с возможностью масштабирования к другим ролям в дальнейшем и их поддержки, доработки новых фич - постоянное сотрудничество).[url=https://www.figma.com/file/LCJOMuExx5wxrJG3LeM784/SOLAI-WEBLANCER]https://www.figma.com/file/LCJOMuExx5wxrJG3LeM784/SOLAI-WEBLANCER[/url] - ...
- $1000Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $1000
Есть полный дизайн админ-панели, нужно сделать фронт-энд часть одной роли, отмеченной в дизайне по названию страниц DISPATCHER (с возможностью масштабирования к другим ролям в дальнейшем и их поддержки, доработки новых фич - постоянное сотрудничество). https://www.figma.com/file/LCJOMuExx5wxrJG3LeM784/SOLAI-WEBLANCER - ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $150
Всем доброго дня! Необходимо исполнить верстку готового в фигме дизайна. Требуется качественный ровный код, с переиспользованием классов (если есть кнопка primary, то на всех страницах где есть такая же кнопка нужно использовать класс primary). Также обязательно ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
[b]Нужен FullStack программист![/b] [b]Техническое задание на доработку Lokoplane.kz [/b]ТЗ с картинками по ссылке [url=https://docs.google.com/document/d/1yWwn15de8_BmUcspIq1GGoYrOoKigiS-5oeJo6FFCIc/edit]https://docs.google.com/document/d/1yWwn15de8_BmUcspIq1GGoYrOoKigiS-5oeJo6FFCIc/edit[/url] Сайт работает на PHP+Laravel, есть немного Vue.js при выводе билетов в результатах поиска. [i]1) отправка маршрутной квитанции[/i] Необходимо написать свою отправку Email клиенту с данными по купленному ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $300
Добрый день! Необходимо по указанному ТЗ разработать 6 landing-страниц. Общие требованияНазначение сайта: продвижение и продажа продуктов компании, ознакомление с деятельностью и направлениями.Требования к графическому дизайну: Каждая страница сайта - это полноценный продающий лендинг с собственным дизайном, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
- $350
На данный момент существует сайт lokoplane.kz, который разрабатывается для купли-продажи авиа-билетов. При этом поиск, бронирование и получение билета работают через предоставляемый третьей компанией API. Веб-ресурс на стадии готовности в 60-70%, подключение к АПИ есть, поиск ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад