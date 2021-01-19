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Доброго вечора, ми з України!
Розробкою сайтів займаюся понад 7 років. Моя кар'єра у IT почалася з HTML&CSS верстки, але після плідної роботи над собою та набраного досвіду, зараз я розроблюю сайти під ключ від дизайну до передачі всіх ключів (🗝) від проекту
Нижче я навів основні інструменти для створення вашого якісного продукту 😉
✅ Full дизайн у програмі Figma:
▶️ Прототип - перед початком роботи;
▶️ Адаптація - на всі пристрої;
▶️ UI Kit - дуже детальний та user-friendly;
✅ Якісна HTML&CSS розробка:
▶️ HTML&CSS - за останніми трендами розробки;
▶️ Адаптивність - на будь які пристрої;
▶️ Кроссбраузерність - у будь яких браузерах;
▶️ Анімації - будь які із уяви замовника;
✅ React JS (Frontend розробка):
▶️ Redux - для грамотного коду
▶️ Typescript - для покращення коду
✅ Laravel PHP (Backend розробка):
▶️ Адмін панель - зрозуміла, швидка, зручна
▶️ Безпека - найвища та непробивна
▶️ База даних - структурна та без зайвого
✅ Тестування проекту (final розробка):
▶️ Одна готова добре, але десять краще 👀
▶️ Вилучення всіх можливих багів та косяків
▶️ Після тестування - мінімальна кількість багів
✅ Передача проекту замовнику:
▶️ Туторіал - інструкція з використання проекту
▶️ Передача всіх ключів та паролів
▶️ Успішне завершення проекту
Щоб більше зрозуміти, які проекти я ж все таки виконую, дивіться нижче 😉
✅ Розробка дизайну у Figma
✅ Верстка сайтів на HTML&CSS
✅ Розробка сайтів на React JS
✅ Розробка сайтів під ключ
✅ Ще багато іншого але при особистій розмові 😊
✨Якість✨ - це найцінніший пункт у ході розробки проекту. Без якості немає задоволенного замовника, а без задоволеного замовника, немає виконаного проекту ☝️
Я гарантую вам - що ваш проект буде виконаний на всі 100% та ви будете задовлені кожним та фінальним етапом!
- Лабораторные работы2 заявкиЗакрыт4 года назад