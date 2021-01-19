Full Stack Development

Доброго вечора, ми з України!

Розробкою сайтів займаюся понад 7 років. Моя кар'єра у IT почалася з HTML&CSS верстки, але після плідної роботи над собою та набраного досвіду, зараз я розроблюю сайти під ключ від дизайну до передачі всіх ключів (🗝) від проекту

Нижче я навів основні інструменти для створення вашого якісного продукту 😉

✅ Full дизайн у програмі Figma:

▶️ Прототип - перед початком роботи;

▶️ Адаптація - на всі пристрої;

▶️ UI Kit - дуже детальний та user-friendly;

✅ Якісна HTML&CSS розробка:

▶️ HTML&CSS - за останніми трендами розробки;

▶️ Адаптивність - на будь які пристрої;

▶️ Кроссбраузерність - у будь яких браузерах;

▶️ Анімації - будь які із уяви замовника;

✅ React JS (Frontend розробка):

▶️ Redux - для грамотного коду

▶️ Typescript - для покращення коду

✅ Laravel PHP (Backend розробка):

▶️ Адмін панель - зрозуміла, швидка, зручна

▶️ Безпека - найвища та непробивна

▶️ База даних - структурна та без зайвого

✅ Тестування проекту (final розробка):

▶️ Одна готова добре, але десять краще 👀

▶️ Вилучення всіх можливих багів та косяків

▶️ Після тестування - мінімальна кількість багів

✅ Передача проекту замовнику:

▶️ Туторіал - інструкція з використання проекту

▶️ Передача всіх ключів та паролів

▶️ Успішне завершення проекту

Щоб більше зрозуміти, які проекти я ж все таки виконую, дивіться нижче 😉

✅ Розробка дизайну у Figma

✅ Верстка сайтів на HTML&CSS

✅ Розробка сайтів на React JS

✅ Розробка сайтів під ключ

✅ Ще багато іншого але при особистій розмові 😊

✨Якість✨ - це найцінніший пункт у ході розробки проекту. Без якості немає задоволенного замовника, а без задоволеного замовника, немає виконаного проекту ☝️

Я гарантую вам - що ваш проект буде виконаний на всі 100% та ви будете задовлені кожним та фінальним етапом!