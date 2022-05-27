Удобные сайты и интернет магазины с уникальном дизайном

Обо мне

Меня зовут Сергей. Я живу в городе Санкт-Петербург, занимаюсь разработкой и дизайном сайтов более двух лет.

В приоритете создание удобных и красивых сайтов. Поскольку я рисовал макеты для сайтов, я смогу не только сверстать ваш проект, но и создать уникальный дизайн для него!

Навыки

Верстка: HTML, CSS, Gulp, Scss, Bootstrap, Tailwind.css

Программирование: JavaScript, React, API

CMS/Backend: Sanity, WordPress

Контакты

Номер телефона: +79045519059

Telegram: +79045519059