Удобные сайты и интернет магазины с уникальном дизайном
Обо мне
Меня зовут Сергей. Я живу в городе Санкт-Петербург, занимаюсь разработкой и дизайном сайтов более двух лет.
В приоритете создание удобных и красивых сайтов. Поскольку я рисовал макеты для сайтов, я смогу не только сверстать ваш проект, но и создать уникальный дизайн для него!
Навыки
Верстка: HTML, CSS, Gulp, Scss, Bootstrap, Tailwind.css
Программирование: JavaScript, React, API
CMS/Backend: Sanity, WordPress
Контакты
Номер телефона: +79045519059
Telegram: +79045519059
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Адаптивная верстка сайта33 просмотра
- Todo list (онлайн список задач)32 просмотра
- Адаптивная верстка сайта35 просмотров
- Адаптивная верстка сайта30 просмотров
- FullStack Web-приложение Подобности в описании15 просмотров
- Адаптивная верстка сайта29 просмотров