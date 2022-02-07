Скопировать лендинг в чистый html +сделать правки

HTML-версткаЗавершен1 заявка124 просмотра
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Нужно переверстать лендинг https://localize.mobi/es/lp/ на чистый html, сделать быстрее и более оптимизировано. Также внести правки.

- первую картинку https://monosnap.com/file/uqljopgqcHCXLOt9RY4szPOkXfNSrA поменять на другую https://monosnap.com/file/EhRW7oPJLt5n9IdSvR9ii3MTwiMgni (дату на картинке поменять на сегодняшнюю)

- скопировать и перенести блок FAQ из сайта https://monosnap.com/file/z2iCw1MpbcCyZO0Lgyi5padGmKI1jn, поставить перед футером

- убрать блоки в футере https://monosnap.com/file/ByD3nyrTg15T2crgTauiXn7vbHIL8s

- убрать переключалку https://monosnap.com/file/0TRAitekdgxRHZVzzgY3kzdolU2j0k

- поменять картинку так, чтобы везде была Мексика и данные первой и второй картинки совпадали https://monosnap.com/file/vOumivRLsdaU4QYTkDBJZkMQD0f4p4

- поменять картинку на мексику https://monosnap.com/file/ZVW2zOz7ined0vBr1pVjWjLDRPId0K

HTML
2 года назад
VMorgan
Вадим 
32 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
11 дней назад
Выбранный исполнитель
ilya_javaAndroid
Илья 
18 летГермания
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$65
2 дня
UAH
Все норм, хотелось бы больше внимания к деталям!
Супер!
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