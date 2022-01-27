Нужно сверстать лендинг страницу

HTML-версткаЗавершен52 заявки1165 просмотров
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Нужно сверстать лендинг страницу по уже созданому дизайну. Нужна мобильная и компютер версия.

2 года назад
guest_1630178610267
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Tim4Lu
Артём 
35 летУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$2
2 дня
UAHWMZ
Работа выполнена быстро и профессионально. За многие исправления, которые я просил, больше не просили денег. Очень рекомендую этого программиста.
Отличный заказчик. Работать было одно удовольствие.
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