Мне очень нравится моя специальность, но я не собираюсь стоять на одном месте и плыть по течению, поэтому мне нужна помощь в продвижении и естественно хочу достойно заработать на своём деле.
Занимаюсь спортом, хожу в тренажёрный зал, бассейн, волейбол, не курю, не пью, короче говоря, на спорте. Ответственный и всегда делаю работу качественно и до конца, если даже очень сложно.
И так как я тут нахожусь не долго, делаю сайты быстро и не дорого, а так же делаю поправки бесплатно!
На данный момент учусь в Академии "ШАГ", и прошел много различных курсов по верстке сайтов, так что руки у меня на месте!
Если кому интересно, то вот что я познал за последнее время:
- HTML5/CSS3;
- SCSS/SASS, LESS;
- Методология БЭМ;
- Адаптивная верстка;
- Кросбраузерная верстка;
- Grid;
- flexbox;
- bootstrap 4;
- Photoshop;
- Figma;
-А также использую эти фреймворки для верстки: Normalize, Materialize, Prepros;
- Базовые знания JS.
-GITHUB - https://github.com/Bohdan2710/projects