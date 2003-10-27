Качественная верстка, а главное быстрая!

Мне очень нравится моя специальность, но я не собираюсь стоять на одном месте и плыть по течению, поэтому мне нужна помощь в продвижении и естественно хочу достойно заработать на своём деле.

Занимаюсь спортом, хожу в тренажёрный зал, бассейн, волейбол, не курю, не пью, короче говоря, на спорте. Ответственный и всегда делаю работу качественно и до конца, если даже очень сложно.

И так как я тут нахожусь не долго, делаю сайты быстро и не дорого, а так же делаю поправки бесплатно!

На данный момент учусь в Академии "ШАГ", и прошел много различных курсов по верстке сайтов, так что руки у меня на месте!

Если кому интересно, то вот что я познал за последнее время:

- HTML5/CSS3;

- SCSS/SASS, LESS;

- Методология БЭМ;

- Адаптивная верстка;

- Кросбраузерная верстка;

- Grid;

- flexbox;

- bootstrap 4;

- Photoshop;

- Figma;

-А также использую эти фреймворки для верстки: Normalize, Materialize, Prepros;

- Базовые знания JS.

-GITHUB - https://github.com/Bohdan2710/projects