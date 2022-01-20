Вёрстка посадочной страницы

HTML-версткаЗавершен1 заявка130 просмотров
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Вёрстка для landing page. Видео. Java Script. Pixel perfect. Адаптивность (mobile/desktop).

2 года назад
o_mor
Олег 
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Artyom-S
30 летУкраина
6 лет в сервисе
онлайн
2 года назад
$750
10 дней
Отличная работа. Реализовали всё задуманное быстро и качественно. Спасибо!
Очередной проект от Олега прошел на ура, все как и всегда на высшем пилотаже)
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