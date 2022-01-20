Вёрстка посадочной страницы

Добрый день. Есть готовая верстка простого лендинга , но нужны правки в некоторых блоках. Более подробно в лс. Пишите точные цены.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вёрстка для landing page. Видео. Java Script. Pixel perfect. Адаптивность (mobile/desktop).
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