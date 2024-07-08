Fullstack Developer

Всем привет, меня зовут Юрий! Я Fullstack Developer. Занимаюсь разработкой с нуля а также доработкой сайтов, интернет магазинов, CRM систем и веб приложений. Опыт работы с разными технологиями: JavaScript, TypeScript, Next, React, Express, Nest, Redux, MobX, HTML, CSS, SCSS, MUI, MySQL, MongoDB, PostgreSQL и тд.