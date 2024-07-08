Fullstack Developer
Всем привет, меня зовут Юрий! Я Fullstack Developer. Занимаюсь разработкой с нуля а также доработкой сайтов, интернет магазинов, CRM систем и веб приложений. Опыт работы с разными технологиями: JavaScript, TypeScript, Next, React, Express, Nest, Redux, MobX, HTML, CSS, SCSS, MUI, MySQL, MongoDB, PostgreSQL и тд.
Я против войны в Украине!
Интернет-магазины
нет отзывов
$3/час
от $150от 7 дней
#393
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$3/час
от $300от 14 дней
#665
HTML-верстка
нет отзывов
$3/час
от $50от 2 дней
#2140