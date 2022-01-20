Верстка страницы сайта по эскизу.

Необходимо переделать по моему эскизу эту страницу: https://ar-studio.org/translate/. Затем верстать шаблонные страницы потихоньку. Страницы с услугами (картинка, текст, может таблица) и страницы с новыми статьями - как общая идея новые страницы с ключами для бюро переводов чтоб повысить органический траффик.

С меня эскизы и контент. Эскизы делаю в иллюстраторе.

Требования к верстке: https://cetera.ru/forclients/additional-material/coding-standard

http://wireframes.cetera.ru/arstd/layout/

Доступ к сайту через GitLab.