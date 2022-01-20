Нужна верстка доверстать футер и подвал макета

Необходимо создать на сайте [url=https://medical112.ru/]medical112.ru/[/url] на странице [url=https://medical112.ru/service/]medical112.ru/service/[/url] форму заявки на сервисное обслуживание(поля будут согласованны позже). Так же пункт меню сервис из вкладки "еще" нужно вынести в основное меню(рядом с пунктами каталога). Самое интересное дальше, форма обратной связи ...