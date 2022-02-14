Нужна html верстка дизайна в figme

Сайт https://svaisu.ru/ 1 Удалить форму заявки на расчет стоимости фундамента (оставить тоненькую желтую полоску) 2 Обсудить возможность вставить Яндекс карту вместо изображения карты 3 Уменьшить по высоте фотографию с изображением в шапке. 4 На версии для моб. карту ...
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Есть дизайн в figma нужна полная html верстка под все разрешения экрана. Дизайн не сложный много однотипных элементов. Много небольших страниц.
https://www.figma.com/file/scpCdfyiuuHyJYmQ2lw3sN/NH-orig?node-id=77%3A7483
Пишите пожалуйста цены и сроки.
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