Редизайн сайта

$100
HTML-версткаЗакрыт30 заявок1022 просмотра
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Нужен редизайн сайта

Есть готовый сайт на который нужно добавить дополнительные страницы:

лид магнит и приглашение на вебинар.

Дизайн страниц уже есть.

Кто готов сделать за 2 дня ?

Дизайн сайтаРедизайн сайта
2 года назад
guest_16440487948988
2 года в сервисе
Был
2 года назад