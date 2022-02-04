Макеты в приложении Верстка и адаптив. Пиксель перфект. Так же нужно добавить легкие анимации на свой вкус. Просто чтобы симпатично было. 3000р бюджет. По факту
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен редизайн сайта
Есть готовый сайт на который нужно добавить дополнительные страницы:
лид магнит и приглашение на вебинар.
Дизайн страниц уже есть.
Кто готов сделать за 2 дня ?
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