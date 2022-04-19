Молодой Web-верстальщик, Web-дизайнер

🔥Люблю дизайн сайтов. И я предлагаю делать что-то новое вместе!

👋 Привет!

Я - Веб-дизайнер и верстальщик

Вы хотите классный дизайн сайта или продающий landing page? Да без проблем!

Сделаю всё качественно и со вкусом 😎

🔥Мои скиллы:

-Дизайн многостраничных сайтов

-Дизайн лендингов

-Дизайн логотипов-Создание UI компонентов

А может созвонимся?

Люблю общаться голосом по телеграму. Будут вопрсы - решим их вместе!

А как же со мной связаться❔

Telegram: t.me/troll_programmer

E-mail: [email protected]

VK: vk.com/dref_ferty

До скорых встреч!

Ведь приятно, когда тебя кто-то ждет)