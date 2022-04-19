Молодой Web-верстальщик, Web-дизайнер
🔥Люблю дизайн сайтов. И я предлагаю делать что-то новое вместе!
👋 Привет!
Я - Веб-дизайнер и верстальщик
Вы хотите классный дизайн сайта или продающий landing page? Да без проблем!
Сделаю всё качественно и со вкусом 😎
🔥Мои скиллы:
-Дизайн многостраничных сайтов
-Дизайн лендингов
-Дизайн логотипов-Создание UI компонентов
А может созвонимся?
Люблю общаться голосом по телеграму. Будут вопрсы - решим их вместе!
Telegram: t.me/troll_programmer
E-mail: [email protected]
До скорых встреч!
Ведь приятно, когда тебя кто-то ждет)
Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Персональный сайт19 просмотров
- Интернет магазин20 просмотров
- Личный сайт21 просмотр
- Дизайн интернет-магазина и 40416 просмотров
- Дизайн лендинга для парикмахера13 просмотров
- Логотип для сайта суши-бара49 просмотров
- Дизайн сайта о защите природы24 просмотра
- Дизайн сайта для koworking30 просмотров
- Логотип для моего сообщества в ВКонтакте22 просмотра
- Дизайн 404 страницы26 просмотров
- Классический дизайн сайта 40422 просмотра
- Дизайн лендинга магазина по продаже мёда27 просмотров
Отзывы заказчиков
$45
9 баллов
3 года назад
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