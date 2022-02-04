Адаптивная верстка до воскресенья

Не получил оплаты за работу. Был большой объем работы, который нужно было выполнить в течении 2 дней. Изначально не правильно оценил свои возможности и выполнил где-то 80% от всей работы. Можно было заплатить 75% от заказа, но человек кормит завтраками. Не рекомендую работать с данным пользователем.