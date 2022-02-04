Адаптивная верстка до воскресенья

$45
HTML-версткаЗакрыт13 заявок1104 просмотра
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Макеты в приложении

Верстка и адаптив. Пиксель перфект.

Так же нужно добавить легкие анимации на свой вкус. Просто чтобы симпатично было.

3000р бюджет. По факту

2 года назад
Marsupials
27 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Cultizm
Сергей 
24 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
2 года назад
$46
2 дня
RUB
Не получил оплаты за работу. Был большой объем работы, который нужно было выполнить в течении 2 дней. Изначально не правильно оценил свои возможности и выполнил где-то 80% от всей работы. Можно было заплатить 75% от заказа, но человек кормит завтраками. Не рекомендую работать с данным пользователем.