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Я готов сверстать Ваш сайт.
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Я всегда на связи в телеграм @Stremsky
Примеры моих работ можно посмотреть на stremsky.ru
Буду рад сотрудничеству.
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- Адаптивный шаблон сайта строительной фирмы.48 просмотров
- Адаптивный лендинг.71 просмотр
- Сайт-визитка.42 просмотра
- Адаптивный шаблон лендинга модной галереи.71 просмотр
- Галерея фотографий.57 просмотров
- Галерея работ.71 просмотр
Отзывы заказчиков
$46
10 баллов
3 года назад
Отличный верстальщик, заказ выполнен точно в срок. Правки вносились почти сразу же. Сотрудничеством доволен, будем обращаться дальше!
Ответный отзыв
Рабочие моменты решали оперативно в рабочем порядке. Доволен сотрудничеством.
$10
10 баллов
3 года назад
Bootstrap
Юлий превосходно выполнил поставленную задачу. Все правки по моим пожеланиям внес. Объективно работа очень хорошая, коммуникация и сроки на высоте. Я рекомендую исполнителя! Благодарю Вас Юлий.
Ответный отзыв
Я доволен сотрудничеством. Все беседы чётко и по делу. Отклик очень быстрый. Татьяна - правильный заказчик!