jstremsky

Стремский jstremsky

 
47 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Удобные и функциональные сайты.

Я готов сверстать Ваш сайт.

Адаптив, кроссбраузерность, флескы, гриды, анимация - само собой.

Я всегда на связи в телеграм @Stremsky

Примеры моих работ можно посмотреть на stremsky.ru

Буду рад сотрудничеству.

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Отзывы заказчиков

Y-post
31 год
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$46
10 баллов
3 года назад
Сверстать страницы сайта с примеров
Отличный верстальщик, заказ выполнен точно в срок. Правки вносились почти сразу же. Сотрудничеством доволен, будем обращаться дальше!
Рабочие моменты решали оперативно в рабочем порядке. Доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
TatyanaKot
Татьяна 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
3 года назад
Доверстать 3 блока к уже имеющемуся сайту
Bootstrap
Юлий превосходно выполнил поставленную задачу. Все правки по моим пожеланиям внес. Объективно работа очень хорошая, коммуникация и сроки на высоте. Я рекомендую исполнителя! Благодарю Вас Юлий.
Я доволен сотрудничеством. Все беседы чётко и по делу. Отклик очень быстрый. Татьяна - правильный заказчик!
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