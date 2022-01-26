Доверстать 3 блока к уже имеющемуся сайту

Необходимо сверстать 3 новых блока для достаточно старого сайта (Bootstrap3). Блоки содержат таблицу, по архитектуре таблицы примерно одинаковые. На одной странице 2 таблички, на другой одна.

Ссылку и доступ на сайту скину при обсуждении.