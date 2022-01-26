Доверстать 3 блока к уже имеющемуся сайту

HTML-версткаЗавершен7 заявок632 просмотра
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Необходимо сверстать 3 новых блока для достаточно старого сайта (Bootstrap3). Блоки содержат таблицу, по архитектуре таблицы примерно одинаковые. На одной странице 2 таблички, на другой одна.

Ссылку и доступ на сайту скину при обсуждении.

2 года назад
TatyanaKot
Татьяна 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
jstremsky
46 летРоссия
2 года в сервисе
Был
месяц назад
2 года назад
$10
1 день
RUB
Юлий превосходно выполнил поставленную задачу. Все правки по моим пожеланиям внес. Объективно работа очень хорошая, коммуникация и сроки на высоте. Я рекомендую исполнителя! Благодарю Вас Юлий.
Я доволен сотрудничеством. Все беседы чётко и по делу. Отклик очень быстрый. Татьяна - правильный заказчик!
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