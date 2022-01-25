На любом адалт адаптивном шаблоне врезать макросы 

Верстка в приложении. Правки ниже. Оплата по факту. Бюджет от вас 1. бургер оч бледный 2. переключение адреса на карте не работает, нужно чтобы координаты менялись, а карта не переключалась. 3. блок Задать вопрос и ЛК не о ...