Резиновая верстка

$84
HTML-версткаЗакрыт21 заявка963 просмотра
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Сделать резиновую верстку, то есть от 1920 до 1024 все просто уменьшается пропорционально. Дальше уже при необходимости перестраивается. Бюджет 6000р. аванс 30% после главной

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2 года назад
Marsupials
27 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад