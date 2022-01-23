"Подогнать" фоновые картинки на сайте под управлением MODX Revolution

Добрый день есть несколько страниц на сайте, где на фоновых картинках плохо видны изделия. Необходимо эти фотографии "подогнать" под размеры с помощью любого фото редактора (можно менять размеры, подойдет если даже будет небольшое искажение, обрезать и т.п.) и css.

Сами картинки загружаются через админку в доп. полях, а стили для них писать планируется в head под id страницы.

Всего будет 13 картинок.

Доступы предоставим