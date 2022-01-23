Приветствую Есть дизайн в фигме для лендинга: https://www.figma.com/file/fKSugShtrgWVc4L2Slj85e/UTL-Video?node-id=0%3A1 Нужно его адаптивно сверстать, сделать натяжку на WP (чтобы можно было менять изображения и тексты) через ACF. Мультияз не делаем, хоть он и отрисован - его сделаем допом в будущем. ...
"Подогнать" фоновые картинки на сайте под управлением MODX Revolution
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день есть несколько страниц на сайте, где на фоновых картинках плохо видны изделия. Необходимо эти фотографии "подогнать" под размеры с помощью любого фото редактора (можно менять размеры, подойдет если даже будет небольшое искажение, обрезать и т.п.) и css.
Сами картинки загружаются через админку в доп. полях, а стили для них писать планируется в head под id страницы.
Всего будет 13 картинок.
Доступы предоставим
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