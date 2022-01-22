Нужен верстальщик, программист для продолжительного сотрудничества. Обязанности Верстка сайтов на Wordpress. Условия Удалённая работа Достойная заработная плата Долгосрочное сотрудничество Оплата сдельно-премиальная В сопроводительном письме обязательно пришлите: 1) Вкратце опишите ваш опыт работы 2) Есть ли у вас прайс/ расценки 3) Есть ли у вас команда или ...