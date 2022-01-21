Сегодня! Нужно поправить мобильную версию сайта для правильного отображения на мобильных устройствах. Проблема только в шапке сайта, криво отображается. Работы не много, по тому сегодня нужен результат...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна качественная адаптивная верстка макетов, сетка бутстрап, все как обычно, ссылку на фигму прикрепляю
https://www.figma.com/file/vWGZUeRKI49msRd0DeDq9R/Accounts?node-id=0%3A1
Ищем в команду верстальщика, при успешном выполнении, обеспечу постоянным потоком новых проектов на верстку
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