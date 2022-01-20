HTML

HTML-версткаЗакрыт3 заявки1797 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеется полное описание с документацией на выполнение.

HTML
2 года назад
guest_16425475927979
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн => HTML/СSS и натянуть на WordPress.

    Всем привет:) Нужно конвертировать дизайн в код HTML/CSS и натянуть на WordPress. Все анимации и hover эффекты будут в дизайн прототипе(кроме анимации меню). Если будет нужна дополнительная информация, я все предоставлю, также я всегда буду на ...

    WordPressHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Верстка страницы сайта по эскизу.

    Необходимо переделать по моему эскизу эту страницу: https://ar-studio.org/translate/. Затем верстать шаблонные страницы: страницы с услугами (картинка, текст, таблица) и страницы с новыми статьями. С меня эскизы с контентом. Эскизы делаю в иллюстраторе. Требования к верстке: https://cetera.ru/forclients/additional-material/coding-standard http://wireframes.cetera.ru/arstd/layout/ Доступ к ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Верстка страницы сайта по эскизу.

    Верстка страницы сайта по эскизу. Необходимо переделать по моему эскизу эту страницу: https://ar-studio.org/translate/. Затем верстать шаблонные страницы потихоньку. Страницы с услугами (картинка, текст, может таблица) и страницы с новыми статьями - как общая идея новые страницы ...

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Адаптивная верстка

    $35

    макеты в приложении. адаптив, плавные ховеры, бюджет 2500р. Приоритет тому кто сегодня покажет результаты. Только с отзывами

    HTML-верстка40 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Yii 1.1.19|PageSpeed: Удалите неиспользуемый код CSS

    Прошу оценить стоимость и сроки. Сайт: [url=https://polvamvdom.ru]https://polvamvdom.ru[/url] Движок: Yii 1.1.19 Задание: Выполнить рекомендацию Google PageSpeed Insights [url=https://up2.whitebx.ru/e/p/3/Screenshot_2021-07-15_14_18_29.EP32dY47FFx4kGLYcv71xA.png]https://up2.whitebx.ru/e/p/3/Screenshot_2021-07-15_14_18_29.EP32dY47FFx4kGLYcv71xA.png[/url] для мобильного вида главной страницы, страниц категорий и страницы товара, например ...

    CSS
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    2 года назад