Сверстать сайт "РЭУ"

$170
HTML-версткаЗавершен1 заявка352 просмотра
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Сверстать кроссбраузерно, адаптивно и по google page speed

Ссылка:

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2 года назад
Irina_Kali
Ирина 
36 летУкраина
2 года в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
koverza
27 летУкраина
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
2 года назад
$165
4 дня
UAH
Не первый раз обращаюсь к Александру. качество на высшем уровне. на все вопросы отвечает быстро. рекомендую к работе.
Благодарю Ирину за доверие, не против работать еще. Советую другим фрилансерам)
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