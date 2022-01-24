Правки сайта

$20
HTML-версткаЗавершен3 заявки510 просмотров
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Имеется сайт под управлением WP,  контент собран в Elementor, необходимо сделать несколько правок:

- Сделать в шапке слайдер

- Переверстать подвал для мобильных устройств

- Пара мелких правок

2 года назад
4337003
Михаил 
35 летПольша
5 лет в сервисе
Был
15 часов назад
Выбранный исполнитель
Liquidator371
Абдурахман 
21 годКазахстан
2 года в сервисе
Был
год назад
8 отзывов
2 года назад
$22
3 дня
RUBWMZ
В целом неплохо. К сожалению смог выполнить только часть работы, придется искать другого исполнителя, смета пропорционально работе уменьшена.
В целом норм. Но из-за того что постановка задачи была непонятно произошли недопонимание. Было сделано 95% работы а заказчик оплатил 70%. Также пропадал и не отвечал часто растягивая сроки. А так интересно было поработать.
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