Создание информационного блога

$250
HTML-версткаЗавершен21 заявка801 просмотр
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Создать информационный блог с элементами развлекательной информации. Тематика - городской портал, новости, доска объявлений и т.д

Полная информация после отклика, наработок нет, минимум информации

2 года назад
shabanona
38 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
de-louba
Дмитрий 
38 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$250
3 дня
RUB
Проект выполнен согласно всем условиям и в оговоренный срок. Качеством полностью доволен, сотрудничество было интересным и взаимовыгодным. Сработано на высоком профессиональном уровне
У Андрея все четко: задание, сроки, оперативность ответов
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