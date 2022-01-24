Создание информационного блога

Имеется полное описание с документацией на выполнение.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать информационный блог с элементами развлекательной информации. Тематика - городской портал, новости, доска объявлений и т.д
Полная информация после отклика, наработок нет, минимум информации
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