Верстка + посадка

$200
HTML-версткаЗавершен4 заявки493 просмотра
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Здравствуйте. Нужно сверстать и посадить на вордпресс сайт. Макеты отправлю исполнителю. 

2 года назад
AlexAsto
39 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
web-Val
33 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
2 года назад
$200
3 дня
Отзыв недоступен.
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