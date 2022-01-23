Правка блока/модуля по верстке

Здравствуйте. Нужно сверстать и посадить на вордпресс сайт. Макеты отправлю исполнителю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На готовом проекте (joomla) нужно поправить верстку одного из блоков.
Правка чисто по верстке, это просто часть контента страницы.
Правка достаточно простая, можно поправить, можно переписать блок полностью.
Блок состоит из ряда изображений с подписями под каждым изображением.
Проблема - разность длинны подписи деформирует отображение изображений (размер, расстояния между изображениями), изменение размера окна браузера и в целом чекпоинты адаптива - деформируют размеры, изображения пляшут и в целом все не правильно.
Нужно сделать так, что бы изображения всегда были одинаковых размеров, расстояние между блоками, а это изображение + подпись, всегда были равны друг другу. Если блокам не хватает места, они перестраиваются. Необходимо проработать все разрешения.
Скрины проблемного отображения прилагаю.
В общем все пляшет, а надо сделать ровно и красиво.
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