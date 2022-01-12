fargal-viking

Игорь fargal-viking

 
23 года
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Игорь

Верстаю удобные и бюджетные сайты, с хорошей семантикой и оптимизацией.

Крайне ответственно отношусь к срокам работы.

t.me/fargal_vik

+79780196328 . Звонки,сообщения,Whats App. Viber.

Игорь Тышкевич (vk.com)

Хорошо освоил:

Vue, Alpine, js, Tailwind, Scss, Css, Html.

Также использовал: Nuxt, Git, Jira.

Более-менее знаком с вебпаком.

Уверенное владение гридами и флексами, без проблем строю отзывчиво-адаптивную структуру. Предпочитаю совмещать tailwind с кастомными стилями, но немало работал и без него, Scss по БЭМу, чистый и понятный код.

Ищу работу фронтенд разработчика на Vue, но также берусь за верстку сайтов, лэндингов, возможно доработки.

Студент, 20 лет, учат на сисадмина, но я предпочел фронтенд. Начал учить его больше года назад, 3 месяца работал в небольшой веб студии, написал фронтенд 4-м коммерческим сайтам и 6 учебным.

+79780196328 . Звонки,сообщения,Whats

t.me/fargal_vik

App. Viber.

[email protected]

Игорь Тышкевич (vk.com)

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Отзывы заказчиков

phototastyfood
Дэвид 
54 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Косметические правки в лендинге
CSSHTMLJava
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
f1ash2back
Никита 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
3 года назад
Сверстать объемные карточки для перелинковки с категорию на категории
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
aishat_da
Айшат 
45 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$43
10 баллов
3 года назад
Доработка лендинга
HTML
Все было сделано качественно и оперативно, несмотря на праздники и возникающие дополнительные изменения в проекте. Оперативная обратная связь, готовность внесения правок и изменений, умение найти лучшее решение, бесконфликтность и отзывчивость Игоря позволили нам прорваться и сдать проект в срок в самую безумную новогоднюю пору) Рекомендую!
Отличный заказчик, адекватное обсуждение деталей заказа, выплачена премия за работу сверх тз. Рекомендую
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