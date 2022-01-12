Игорь

Верстаю удобные и бюджетные сайты, с хорошей семантикой и оптимизацией.

Крайне ответственно отношусь к срокам работы.

t.me/fargal_vik

+79780196328 . Звонки,сообщения,Whats App. Viber.

Игорь Тышкевич (vk.com)

Хорошо освоил:

Vue, Alpine, js, Tailwind, Scss, Css, Html.

Также использовал: Nuxt, Git, Jira.

Более-менее знаком с вебпаком.

Уверенное владение гридами и флексами, без проблем строю отзывчиво-адаптивную структуру. Предпочитаю совмещать tailwind с кастомными стилями, но немало работал и без него, Scss по БЭМу, чистый и понятный код.

Ищу работу фронтенд разработчика на Vue, но также берусь за верстку сайтов, лэндингов, возможно доработки.

Студент, 20 лет, учат на сисадмина, но я предпочел фронтенд. Начал учить его больше года назад, 3 месяца работал в небольшой веб студии, написал фронтенд 4-м коммерческим сайтам и 6 учебным.

+79780196328 . Звонки,сообщения,Whats

t.me/fargal_vik

App. Viber.

[email protected]

Игорь Тышкевич (vk.com)