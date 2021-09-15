aishat_da

Айшат Давудова aishat_da

 
44 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$111
выплачено фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработка лендинга

    Добрый день! Требуется создать несколько экранов на лендинг https://akimenko-book.ru/. Визуальный концепт сохраняется, анимация немного меняет поведение (убираем зависимость от скроллинга), шрифт меняем на сера про. Добавить нужно прообраз бокового меню, семь экранов + HTML страницу ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Устранить баг сохранения данных в сервисе на CMS NetCat

    Добрый день! Требуется оперативно устранить баг в сервисе электронного голосования (не шаблон, а индивидуальная разработка). В сервисе пользователи с ролью эксперт проставляют оценки проектам, настроено пошаговое сохранение данных (данные каждой ячейки сохраняются сразу после вписывания. ...

    NetCat
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Верстка 11 макетов

    Добрый день! Хочу сделать заказ на html-верстку макетов. Файлы в папке https://disk.yandex.ru/d/jTed4jWs5EQKhA, подскажите, сколько это будет стоить и как скоро может быть реализовано?

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад
Отзывы фрилансеров
fargal-viking
22 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
$43
10 баллов
2 года назад
Доработка лендинга
Отличный заказчик, адекватное обсуждение деталей заказа, выплачена премия за работу сверх тз. Рекомендую
Все было сделано качественно и оперативно, несмотря на праздники и возникающие дополнительные изменения в проекте. Оперативная обратная связь, готовность внесения правок и изменений, умение найти лучшее решение, бесконфликтность и отзывчивость Игоря позволили нам прорваться и сдать проект в срок в самую безумную новогоднюю пору) Рекомендую!
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Kedrom
Сергей 
26 летРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
$68
10 баллов
2 года назад
Верстка 11 макетов
Благодарю за проект. Понятно поставлена задача, быстрая коммуникация.
Прекрасно справился с задачей, даже сделал больше первоначально оговоренного объема. Предлагал отличные решения допущенных нами в макете недочетов. Однозначно рекомендую этого исполнителя тем, кто ценит удобную оперативную коммуникацию, инициативное, неравнодушное исполнение задач, гибкий подход к работе и пожеланиям заказчика, точное соблюдение сроков и аккуратный чистый код!
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