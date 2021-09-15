Добрый день! Требуется создать несколько экранов на лендинг https://akimenko-book.ru/. Визуальный концепт сохраняется, анимация немного меняет поведение (убираем зависимость от скроллинга), шрифт меняем на сера про. Добавить нужно прообраз бокового меню, семь экранов + HTML страницу ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$111
выплачено фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
Добрый день! Требуется оперативно устранить баг в сервисе электронного голосования (не шаблон, а индивидуальная разработка). В сервисе пользователи с ролью эксперт проставляют оценки проектам, настроено пошаговое сохранение данных (данные каждой ячейки сохраняются сразу после вписывания. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день! Хочу сделать заказ на html-верстку макетов. Файлы в папке https://disk.yandex.ru/d/jTed4jWs5EQKhA, подскажите, сколько это будет стоить и как скоро может быть реализовано?HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
Отзывы фрилансеров
$43
10 баллов
2 года назад
Отличный заказчик, адекватное обсуждение деталей заказа, выплачена премия за работу сверх тз. Рекомендую
Ответный отзыв
Все было сделано качественно и оперативно, несмотря на праздники и возникающие дополнительные изменения в проекте. Оперативная обратная связь, готовность внесения правок и изменений, умение найти лучшее решение, бесконфликтность и отзывчивость Игоря позволили нам прорваться и сдать проект в срок в самую безумную новогоднюю пору) Рекомендую!
$68
10 баллов
2 года назад
Благодарю за проект. Понятно поставлена задача, быстрая коммуникация.
Ответный отзыв
Прекрасно справился с задачей, даже сделал больше первоначально оговоренного объема. Предлагал отличные решения допущенных нами в макете недочетов. Однозначно рекомендую этого исполнителя тем, кто ценит удобную оперативную коммуникацию, инициативное, неравнодушное исполнение задач, гибкий подход к работе и пожеланиям заказчика, точное соблюдение сроков и аккуратный чистый код!