Все было сделано качественно и оперативно, несмотря на праздники и возникающие дополнительные изменения в проекте. Оперативная обратная связь, готовность внесения правок и изменений, умение найти лучшее решение, бесконфликтность и отзывчивость Игоря позволили нам прорваться и сдать проект в срок в самую безумную новогоднюю пору) Рекомендую!