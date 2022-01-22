сделать шаблонный сайт на wordpress на выбор 5 шаблонов дайте на выходе сделайте мне 2 сайтапривязать к моим доменам дать доступ к админке и все
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен верстальщик, программист для продолжительного сотрудничества.
Обязанности
Верстка сайтов на Wordpress.
Условия
Удалённая работа
Достойная заработная плата
Долгосрочное сотрудничество
Оплата сдельно-премиальная
В сопроводительном письме обязательно пришлите:
1) Вкратце опишите ваш опыт работы
2) Есть ли у вас прайс/ расценки
3) Есть ли у вас команда или Вы работаете самостоятельно.
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