Верстка сайтов на Wordpress

HTML-версткаЗакрыт23 заявки1623 просмотра
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Нужен верстальщик, программист для продолжительного сотрудничества.

Обязанности

Верстка сайтов на Wordpress.

Условия

Удалённая работа

Достойная заработная плата

Долгосрочное сотрудничество

Оплата сдельно-премиальная

В сопроводительном письме обязательно пришлите:

1) Вкратце опишите ваш опыт работы

2) Есть ли у вас прайс/ расценки

3) Есть ли у вас команда или Вы работаете самостоятельно.

WordPress
2 года назад
Astasi3
21 годУкраина
2 года в сервисе
Была
2 года назад