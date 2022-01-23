Адаптивная верстка макетов

Нужен человек для создания лендов/вайт-пейдж/одностраничников на платформе Tilda. Контент для сайтов на АНГЛИЙСКОМ искать нужно будет самому, поэтому знание языка обязательно. Опыт работы с платформой тильда очень желателен. Если есть опыт работы в схожих платформах (спотифай, эквид, итд) ...