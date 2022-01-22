Редактор на блоге

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Постоянная работа
33 000 руб + бонусы и премии
Если вы ищете работу в отличном коллективе, готовы обучаться и строить новую карьеру, не посещая офис, – эта вакансия для вас!
О компании
Мы – инвестиционный блог, пишем о криптовалюте, акциях, IPO, инвест-фондах и других инвестиционных инструментах уже на протяжении 8 лет. Мы активно развиваемся, осваиваем новые направления, расширяем штат и имеем топовые позиции на территории СНГ. Для новых сотрудников нашей команды профильный опыт необязателен, мы всему обучаем, главное – желание работать и быть ответственным.
Что мы предлагаем
- Зарплату в 33 000 руб + бонусы и премии.
- График работы с 14:00 до 00:00 с плавающим перерывом в 60 минут.
- Полтора выходных дня в неделю на выбор.
- Возможность карьерного роста.
- Бесплатное обучение и курсы по профильным навыкам.
- Оплачиваемый период стажировки.
- Сильную и стремительно развивающуюся команду.
Ваши задачи
- Редактирование и публикация уже подготовленных статей.
- Ведение организационных файлов.
- Пребывание в онлайне в рабочее время.
Что от вас требуется
- Свободное владение ПК
- Внимательность и умение концентрироваться на своей работе.
- Математические способности
Будет плюсом
- Базовые знания HTML
- Опыт работы с Google.Drive (Excel, Word)
- Опыт работы с платформой Blogger
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