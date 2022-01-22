Редактор на блоге

$425
HTML-версткаЗакрыт25 заявок1839 просмотров
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Постоянная работа

33 000 руб + бонусы и премии

Если вы ищете работу в отличном коллективе, готовы обучаться и строить новую карьеру, не посещая офис, – эта вакансия для вас!

О компании

Мы – инвестиционный блог, пишем о криптовалюте, акциях, IPO, инвест-фондах и других инвестиционных инструментах уже на протяжении 8 лет. Мы активно развиваемся, осваиваем новые направления, расширяем штат и имеем топовые позиции на территории СНГ. Для новых сотрудников нашей команды профильный опыт необязателен, мы всему обучаем, главное – желание работать и быть ответственным.

Что мы предлагаем

- Зарплату в 33 000 руб + бонусы и премии.

- График работы с 14:00 до 00:00 с плавающим перерывом в 60 минут.

- Полтора выходных дня в неделю на выбор.

- Возможность карьерного роста.

- Бесплатное обучение и курсы по профильным навыкам.

- Оплачиваемый период стажировки.

- Сильную и стремительно развивающуюся команду.

Ваши задачи

- Редактирование и публикация уже подготовленных статей.

- Ведение организационных файлов.

- Пребывание в онлайне в рабочее время.

Что от вас требуется

- Свободное владение ПК

- Внимательность и умение концентрироваться на своей работе.

- Математические способности

Будет плюсом

- Базовые знания HTML

- Опыт работы с Google.Drive (Excel, Word)

- Опыт работы с платформой Blogger

2 года назад
YuriyY2022
35 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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