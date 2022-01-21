На готовом проекте (joomla) нужно поправить верстку одного из блоков. Правка чисто по верстке, это просто часть контента страницы. Правка достаточно простая, можно поправить, можно переписать блок полностью. Блок состоит из ряда изображений с подписями под каждым изображением. Проблема ...